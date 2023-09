Nunzia De Girolamo | «Per il mio programma sulla Rai mi ispiro a Gianfranco Funari»

(Di sabato 23 settembre 2023)Dedal 10 ottobre condurrà su Raitre unchiamato “Avanti popolo“. Parlerà di «politica, costume e spettacolo» e prenderà il posto in palinsesto di Bianca Berlinguer. In un’intervista a Repubblica dice che il suosi ispirerà ae al suo Aboccaperta. Ovvero alla tv della gente: «Sì, ci ispiriamo a quello, all’immediatezza cheaveva con la telecamera. Sapeva far parlare il pubblico. Io, che nella mia precedente vita ho fatto politica, so quale sia la vita reale: la gente non parla più con la politica. Prima c’erano le segreterie, le case del popolo, le piazze, le sezioni, ci si confrontava. Oggi non c’è luogo di dibattito, io lo ricreo in tv», spiega a Silvia Fumarola. La diretta De ...

Dedal 10 ottobre condurrà su Raitre un programma chiamato ' Avanti popolo '. Parlerà di "politica, costume e spettacolo" e prenderà il posto in palinsesto di Bianca Berlinguer . In un'...Deè uno dei volti di punta della Rai: è entrata a passo di danza a Ballando con le stelle , Ciao maschio , poi L'estate in diretta e dal 10 ottobre approda su Rai 3, il martedì sera, ...

Nunzia De Girolamo: «Per il mio programma sulla Rai mi ispiro a ... Open

Nunzia De Girolamo: “Nel nuovo programma mi ispiro a Funari. Con Meloni da ragazze facevamo i comizi in panta… la Repubblica

Rai, “Filorosso Extra” non ha dato i risultati sperati: Fagnani su Rai2 anticipa Belve. Rai3 il 10 punta su Nunzia De Girolamo ...Giornata importante per l’autunno televisivo in generale e per le sfide tra i talk in particolare. ‘DiMartedì’ al rientro su la7 batte ‘E’ sempre Cartabianca’ su Rete4, che si difende schierando Elly, ...