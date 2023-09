Non vuoi stare nei Cpr? Sborsa 5mila euro | la richiesta ai migranti

(Di sabato 23 settembre 2023) Una «garanzia finanziaria» di quasi 5 milacome alternativa al trattenimento in un Centro di permanenza e rimpatrio durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio italiano. È quanto si prevede per i richiedenti asilo nel decreto del 14 settembre 2023, a firma del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di concerto con i colleghi Carlo Nordio (Giustizia) e Giancarlo Giorgetti (Economia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 221 del 21 settembre con il titolo «Indicazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato». La garanzia di 4.938deve essere «idonea a garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, paria quattro ...

Per evitare la detenzione nei centri, i richiedenti asilo devono versare una garanzia finanziaria. Già nel 2020, però, la Corte Ue in una sentenza ...

