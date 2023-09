Non più alimentato | le ultime ore di Messina Denaro in coma irreversibile

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 settembre 2023) Nella notte non ci sono state evoluzioni sullo stato di salute di Matteo, da venerdì 22 settembre ine non più: ha rifiutato l'accanimento terapeutico. Le sue condizioni, già gravi a causa dell'avanzare del tumore al colon allo stadio terminale, sono ulteriormente precipitate ieri dopo che giovedì aveva avuto un grave sanguinamento con successivo collasso. Come riporta l'Agi, l'alimentazione sarebbe stata sospesa. Al capezzale la nipote e legale, Lorenza Guttadauro e la giovane figlia Lorenza, riconosciuta solo recentemente e incontrata per la prima volta nel carcere dell'Aquila. L'ex padrino, 61 anni, che lo scorso 17 gennaio era stato trasferito nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila subito dopo l'arresto avvenuto a 30 anni dall'inizio della ...