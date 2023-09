“Non giocherà ancora per molto tempo” NBA | arriva l’annuncio inaspettato | il ritiro è dietro l’angolo?

Javi Serrano ingoia accidentalmente un'ape mentre si allena. Subito la corsa in ospedale. Non giocherà in Europa League Durante una sessione di allenamento del club Sturm Graz, Javi Serrano , il centrocampista spagnolo di 20 anni in prestito dall'Atletico Madrid ...

Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Shanghai : “Mi mancheranno i tifosi cinesi” Dopo aver vinto gli Us Open e aiutato la Serbia a raggiungere le Finals di Malaga della Coppa Davis, Novak Djokovic ha comunicato ufficialmente sui ...

LIVE Italia-Francia - Europei volley 2023 in DIRETTA : Russo non si riscalda - giocherà Mosca CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.03 Andrea Giani, ct della Francia, aveva dichiarato ad OA Sport che la stella Ngapeth non era in grado ...

Derby Inter-Milan - Kalulu non ce la fa : giocherà Kjær con Thiaw Pierre Kalulu non giocherà il Derby Inter-Milan di sabato pomeriggio a 'San Siro'. Non riesce a recuperare in tempo dal problema muscolare

Francia - Theo Hernandez a Dortmund insieme alla squadra : ma non giocherà contro la Germania Theo Hernandez è partito per Dortmund, dove la sua Francia affronterà la Germania, ma verosimilmente non scenderà in campo. Il difensore del Milan ...