«Non chiamatemi più Laura | sono una persona non binaria» | la richiesta di LP per il singolo con Levante

(Di sabato 23 settembre 2023) «Non sopporto né che mi si chiami con i pronomi femminili she/her né che si usi il mio nome anagrafico. Non è più il mio nome e lo cambierei legalmente se non fosse una rottura di scatole». A parlare è LP, cantante statunitense di origini italiane che sta per fare il suo ritorno sulle scene con l’uscita dell’album Love Lines, datato 29 settembre. A sorpresa ci sarà un brano, intitolato Wild, con. «Ho pensato, chi è quella bellissima ragazza italiana? Vuole scrivere qualcosa su una mia canzone? Ma certo! Ha una gran voce», dichiara LP in merito alla collaborazione. In un’intervista al Corriere della Sera, l’artista statunitense ci tiene a evidenziare che non si identifica né nel genere femminile né in quello maschile: è una. «L’Italia? Ancora machista» In inglese ha scelto i pronomi ...