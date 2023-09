Non chiamatela emergenza | i femminicidi sono un fenomeno endemico

Leggi su tpi

(Di sabato 23 settembre 2023) Lo stillicidio di violenze contro le donne avvenuto quest’estate non va trattato come un’. Si tratta infatti di unsociale strutturale con radici profonde nella cultura nazionale, che dura ormai da troppo tempo; un’endemia. E come abbiamo fatto per la pandemia, servono strumenti di prevenzione specifici per contrastarla e agire con urgenza e forte determinazione. Serve insomma un salto di qualità, dare una risposta coraggiosa alle nuove generazioni, senza colorazioni ideologiche o distinzioni di genere. Secondo l’ultimo rapporto Istat, il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto una qualche forma di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita; il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica; il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale; il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi di abuso sessuale ...