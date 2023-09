Nodo di Pontesecco | Brembilla | “Metteremo la freccia continua a destra tra via Raboni e via Biava”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 settembre 2023) Bergamo.e altre due all’altezza di dove le auto si dispongono in una sola fila: questi i due correttivi in dirittura d’arrivo per ildi. La scelta è a firma di Marco, assessore ai lavori Pubblici del Comune di Bergamo, che, dopo essersi confrontato gli ingegneri da tempo impegnati sulla materia, ha ottenuto il via libera per procedere alla messa a punto di questi interventi che andranno ulteriormente a migliorare la situazione. “Ci sono alcuni correttivi da fare e che verranno realizzati nei prossimi giorni, soprattutto agli incroci di viae via, dove verrà installata la, in modo che il semaforo sulla strada ...