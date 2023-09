Neymar pizzicato con due donne | la reazione della compagna Bruna Biancardi

(Di sabato 23 settembre 2023)con due: il campione brasiliano rischia grosso con la sua fidanzata, lasorprende sempre di più, non solo in campo ma anche per questioni extra calcistiche: il brasiliano è imprevedibile sul terreno di gioco quanto fuori, visto che la fidanzata l’ha ripreso duramente nelle ultime ore… Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

, come il lupo, perde il pelo ma non il vizio. Il giocatore brasiliano è statoda alcuni paparazzi mentre baciava due ragazze ad un party. Il tutto a pochi giorni dalla nascita della ..., come il lupo, perde il pelo ma non il vizio. Il giocatore brasiliano è statoda alcuni paparazzi mentre baciava due ragazze ad un party. Il tutto a pochi giorni dalla nascita della ...

Caos Neymar, il calciatore tradisce la compagna a pochi giorni dal parto Il Fatto Quotidiano

Neymar, nuovo tradimento Bruna Biancardi: "Delusa, penso solo a..." Tuttosport

Stanno facendo discutere e non poco le notizie circolate su Neymar Jr. L’attaccante ex Barcellona, infatti, è stato pizzicato da alcuni paparazzi mentre baciava due ragazze ad una festa, il tutto a po ...La modella brasiliana ha condiviso sui social network un messaggio in cui esprime tutta la propria delusione per quanto accaduto ...