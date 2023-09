Newcastle | rinnova un top player | clausola da oltre 100 milioni

Loris Karius ha prolungato il contratto con il Newcastle per un’altra stagione. Prosegue dunque l’avventura in Premier League del portiere tedesco, ...

Ci ha provato in ogni modo a convincerlo, ma Diletta Leotta non è riuscita a convincere Loris Karius , rimasto fra l'altro svincolato...

... l'unico club che aveva offerto quella cifra, inoltre, era stato il, che però non ... 'La società cheBrozovic (dopo Lautaro Barella e Bastoni ) è quella che da anni propinate come ...... l'unico club che aveva offerto quella cifra, inoltre, era stato il, che però non ... 'La società cheBrozovic (dopo Lautaro Barella e Bastoni ) è quella che da anni propinate come ...

UFFICIALE - Xavi rinnova col Barcellona fino al 2025 con opzione ... numero-diez.com

Milan: Leao e gli errori contro il Newcastle. Il momento del ... Eurosport IT

Come a febbraio della passata stagione, il Milan, scosso nelle sue certezze da un derby perso male, ha provato a ritrovarsi con la Champions League. Lo scorso anno, dopo il 3-0 subito in Supercoppa da ...Il Newcastle United ha infranto una voce del regolamento UEFA riguardo agli orari da rispettare secondo un programma prestabilito. Il club di Premier League sarebbe atterrato tardi a Milano a causa ...