Nessuno ti salverà | un horror metafora dell’alienazione moderna 

(Di sabato 23 settembre 2023) Su Disney Plus un film inedito che sa mescolare dramma, fantascienza e, ma anche citazionismo e audacia concettuale, in una storia che èmoderna

Recensione, trama e cast del film fantascientifico - thriller Nessuno ti salverà (No One Will Save You), scritto e diretto da B. Duffield, dal ...

Voto: 6.5/10 Titolo originale : No One Will Save You , uscita : 22 - 09 - 2023. Regista : Brian Duffield.ti: la recensione del film sci - fi di Brian Duffield (su Disney+) 22/09/2023 recensione filmtidi Gioia Majuna Kaitlyn Dever è la brava e silenziosa protagonista di ...La recensione diti, il film per la regia di Brian Duffied disponibile su Disney+ dal 22 settembre ...

Nessuno ti salverà: la recensione del film sci-fi di Brian Duffield (su ... IlCineocchio.it