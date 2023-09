Napolitano | un momento storico | la firma delle dimissioni

E i 101 che bocciarono Prodi per il Colle non è che avessero un nume diverso da quello residente in quelal Quirinale. E Renzi Nella nostra storianon è il capo del complotto, ...le chiede se sia il caso e Clio, senza scomporsi: 'Se non la metto oggi davanti ad una regina quando mai lo farò' Chissà se in quelil presidente non abbia pensato: 'meglio stare ...

Giorgio Napolitano, il comunista che salì due volte al Quirinale e ... Il Manifesto

Addio a Napolitano, presidente due volte: il momento peggiore il suo coinvolgimento indiretto nel processo Tr Giornale di Sicilia

Da anni era santificato, ma nel Pci fu spesso in disaccordo con Berlinguer e in minoranza. Se avessero seguito lui, avremmo avuto prima una sinistra moderna, ...Giorgio Napolitano è nato a Napoli il 29 giugno 1925 ... Siamo arrivati al dunque, ad un momento che mai si era vissuto dal 1989: occorre riflettere sull’assoluta esigenza su cosa possa essere un ...