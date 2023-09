Napolitano | un grande opportunista Padellaro durissimo | la Gruber deve intervenire | Video

Roma, 22 set. (Adnkronos) - “Se ne è andato oggi un grande italiano che ha servito lo Stato come Presidente della Repubblica in modo encomiabile e ...

MILANO "Per meè stato il presidente dell'autonomia". Luca Zaia, dal salotto di casa riesce ad essere sorprendente e rivela un affetto e una simpatia per il Presidente Giorgioche uno non si aspetterebbe.Manon è stato solo unstatista. La sua carriera politica è stata straordinariamente ricca e variegata. Prima di diventare Presidente della Repubblica, ha servito come presidente ...

E' morto Giorgio Napolitano: l'ex Presidente della Repubblica aveva 98 anni Sky Sport

Giorgio Napolitano: Decaro (Anci), "grande esempio di una vita ... Servizio Informazione Religiosa

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen lo ha ricordato così: "Piango la scomparsa dell'ex presidente Giorgio Napolitano. Un grande statista italiano, con un forte cuore europeo".“Ci ha lasciato un grande italiano”: così Liliana Segre saluta Giorgio Napolitano, definendolo “figura pubblica di particolare rilievo, ha segnato con la sua presenza e il suo impegno politico, ...