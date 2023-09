Napolitano? Stalinista anche da presidente | Sansonetti spiazza tutti

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 settembre 2023) "Diciamola tutta, Giorgioè sempre stato". Pieronel corso della puntata di sabato 23 settembre di Stasera Italia weekend, su Rete 4, non ci gira troppo intorno. Ilemerito della Repubblica scomparso venerdì 22 settembre era a capo dell'ala migliorista del Pci che includeva esponenti come Gerardo Chiaromonte ed Emanuele Macaluso. Ed è stato il primo capo dello Stato comunista, oltre che il primo a essere rieletto. Il direttore dell'Unità afferma cheè "sempre statoper l'amore della stabilità". Pierluigi Battista, in studio, ribatte che tutto il Pc era, mainsiste: Berlinguer e Ingrao non lo erano, mentre il...