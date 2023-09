Napolitano Presidente Il ricordo di Fassino dell’elezione a Capo dello Stato

(Di sabato 23 settembre 2023) Giorgiola scena politica l’ha calcata da protagonista. Un uomo la cui esperienza ha travalicato le tante epoche che hanno caratterizzato la vita pubblica del Paese. Fino a diventarne il massimo rappresentante. L’undicesimo (e dodicesimo)della Repubblica. Prima, fu tante altre cose. Dall’esperienza all’Europarlamento, passando per le tante legislature a Montecitorio, la presidenza della Camera e un’infaticabile militanza nel Partito Comunista Italiano. Fu un testimone e un protagonista della svolta che il segretario Enrico Berlinguer volle per il partito. L’approdo, doveva essere l’Occidente. La frattura con Mosca, inevitabile. Il Pci, con“diventò un partito europeista, indipendente dai partiti comunisti a livello internazionale”. La testimonianza è quella di Piero, deputato ...

Lo storico bar di Napoli Caffè Gambrinus ha voluto omaggiare con un minuto di raccoglimento, sfociato poi in un lungo applauso, ilemerito Giorgioscomparso nella giornata di ieri all'età di 98 anni., nato a Monte di Dio, a pochi passi da piazza del Plebiscito e dal caffè fondato nel 1860, era ..."Ho appreso con profonda commozione della scomparsa di Giorgioche ho avuto il privilegio di conoscere già negli anni del mio mandato da ministra. È stato un sincero sostenitore della ricerca scientifica: in più occasioni ha avuto parole di ...

Fin da giovane, dell’ala migliorista, appunto, del Partito Comunista aveva fatto parte: il progresso della sinistra si fa sposando Rousseau con Diderot, Enciclopedia e menti illuminate. Riforme, come ...Una data già finita nei libri di storia, una di quelle che nessuno potrà dimenticare quella di ieri, 22 settembre , in cui Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica per due mandati tra il ...