Napolitano nel pantheon degli statisti della cooperazione Est-Ovest

(Di sabato 23 settembre 2023) L’ho conosciuto più di trent’anni fa. Era, dal luglio 1989, ministroEsteri del governo ombra del Pci e parlamentare europeo. Io, poco più che ventenne, con autorevolezza da sedimentare e background assente, scrivevo per l’Unità e collaboravo con l’Istituto per la Formazione PoliticaDirezione comunista “Palmiro Togliatti” di Roma. Era caduto il muro di Berlino. Realizzai (con l’Unità e Istituto insieme), senza filtri e concessioni di autorizzazioni dall’alto, un evento internazionale sugli investimenti nei Paesi dell’Est, sicuramente il primo in Italia. Un avvenimento sconvolgente anche per un partito comunista occidentale. Europeo. Come quello italiano. Si svolse il 16 e il 17 marzo 1990 nell’Aula Magna dell’Istituto di Frattocchie. Dietro il tavolo dei relatori il maestoso quadro di Guttuso, La Battaglia di Ponte Ammiraglio. ...