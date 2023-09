Napolitano | Milano | bandiere a mezz' asta a Palazzo Marino e in tutti gli edifici pubblici

Segre in particolare ha rievocato la partecipazione "nel 2007 del Presidenteall'inaugurazione del Memoriale della Shoah presso la Stazione centrale di, "ricordo la sua commozione e ..."Per meè stato il presidente dell'autonomia". Luca Zaia, dal salotto di casa riesce ad essere sorprendente e rivela un affetto e una simpatia per il Presidente Giorgio...

Napolitano, Segre” Lo ricordo all’inaugurazione del Memoriale della Shoah a Milano”. Sala: “Politico di rara … La Repubblica

La scomparsa di Giorgio Napolitano | Secondo Tempo Secondo Tempo

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Giorgio Napolitano è stato "un grande italiano" che per decenni a contribuito alla vita politica, membro di quella generazione che "nell'immediato secondo dopoguerra costruì ...Roma, 23 set. (askanews) – I palazzi delle istituzioni a Roma si sono risvegliati nel lutto per la scomparsa di Giorgio Napolitano. Prime luci dell’alba sulle bandiere a mezz’asta a Montecitorio e a P ...