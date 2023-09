Napolitano | le due vite al Quirinale | da notaio a uomo forte

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Quando Giorgiodiventa Presidente della Repubblica, il 10 maggio 2006, la storia, che è insieme giustiziera e giustificatrice, aveva già compiuto il suo corso. Quello che saliva al supremo Colle era stato uno dei capi indiscussi del Partito Comunista Italiano, non una seconda o terza fila. E di quel Partito egli, nella sua lunga vita, aveva sintetizzato tutte le contraddizioni, pieno protagonista di quella natura ancipite che lo aveva tenuto sempre con un piede fuori ed uno dentro le istituzioni repubblicane, così come dentro e fuori l'Occidente (nulla più che un “ombrello” che dava sicurezza per Berlinguer). Ma quella storia era finita per sempre, con il crollo dell'Unione Sovietica e la fine dello stesso Pci, ed anziera stato già nei tardi anni Ottanta, con il suo viaggio in America e la svolta atlantista ed europeista ...