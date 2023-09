Napolitano e l’attacco alla Libia | il misfatto del 2011

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 23 settembre 2023) Roma, 23 settembre – Tra le varie e riconosciute “macchie” che pesano sulla carriera dell’ex presidente della Repubblica Giorgio, scomparso ieri sera all’età di 98 anni, c’è sicuramente ilLibico del: ovvero l’azione militare diretta contro l’allora rais Muhammar Gheddafi. Le pressioni disul governo Fu Giorgionela chiedere l’intervento militare inper destituire Muhammar Gheddafi. Lo aveva già raccontato Silvio Berlusconi, in un’intervista a SkyTg24 in cui l’ex premier aveva dato la sua versione dei fatti: “È stato il Capo dello Stato come capo delle forze armate a chiedere alle commissioni di dare l’autorizzazione alle nostre basi per gli alleati che attaccavano la”, aveva ...