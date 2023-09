Napolitano | camera ardente al Senato poi funerali di Stato e lutto nazionale

(Di sabato 23 settembre 2023) Roma – L’Italia inper la morte dell’ex Presidente della Repubblica. Domani, 24 settembre 2023, si aprirà allaper il Presidente Emerito Giorgio. Disposte dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, le esequie die ilcon bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici. “A seguito del decesso del Presidente emerito della Repubblicare di diritto e a vita – si legge in una nota di Palazzo Chigi – si dispone, dal 22 settembre 2023 fino al giorno della celebrazione delle esequie di, l’esposizione a mezz’asta delle bandiereed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio ...

di Aldo Tortorella e Vincenzo Vita Con la scomparsa di Giorgio Napolitano la nazione e lo Stato perdono un protagonista determinante della vita democratica

