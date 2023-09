Napoli | Rudi Garcia stimola Kvaratslhelia | 'Il gol? Spero lo trovi in fretta' VIDEO

(Di sabato 23 settembre 2023) Kvaratskhelia in difficoltà e senza? L'allenatore del, ha provato arlo anche in conferenza stampa...

Il Napoli torna in campo domenica contro il Bologna. Al Dall’Ara, gli uomini di Garcia sono chiamati a conquistare i tre punti per non perdere ...

Cento volte in Serie A domani a Bologna, ma anche 100 giorni di Napoli. I numeri nella testa di Rudi Garcia che sa già di non poter sbagliare in casa ...

Lo dice l'allenatore delGarcia, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Bologna. Il tecnico francese parla del modulo di gioco: 'Abbiamo come base il 4 - 3 - 3, ma ...Lo dice l'allenatore delGarcia, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Bologna. Il tecnico francese parla del modulo di gioco: "Abbiamo come base il 4 - 3 - 3, ma ...

Bologna-Napoli: Rudi Garcia in conferenza in diretta CalcioNapoli24

Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.E’ questa una delle domande a cui Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bologna ...