(Di sabato 23 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn temporale si abbatte su, e negli ascensori del metrò. È accaduto nellalinea 1, dove unmostra gli scrosci d’acqua, tra lazzi e battute dei presenti. Ma c’è poco da ridere, perché il maltempo ha flagellato anche il trasporto pubblico. Le stazioni Garibaldi e Materdeilinea 1 si sono allagate, con conseguente chiusura temporanea. Notevoli i disagi per gli utenti. Specialmente per chi transitava nellaGaribaldi, diretto allaferroviaria. Secondo alcuni, l’allagamento sarebbe causato dall’otturazione dei pluviali. Anche oggi l’acqua ha invaso le scale mobili, tracimando all’interno. Nessuna chiusura, invece, per ...

sul bagnato a. Rudi Garcia si trova, infatti, a fare i contri con una vera e propria emergenza in difesa. Dopo lo stop di Rrahmani, uscito dopo poco più di dieci minuti dall'esordio ...... Nunes Jesus Juan Guilherme Juan Jesus infortunato, non parte per Bologna:sul bagnato sulche è senza difesa. Pure Rrahmani è infortunato. Tegola per il. Come comunicato dal club ...

Bomba d'acqua a Napoli, piove nella nuova stazione della metro Corriere

Napoli, piove a catinelle nell'ascensore della stazione Dante - VIDEO anteprima24.it

Piove sul bagnato in casa Napoli. I risultati, nonostante prestazioni non sempre all'altezza, tutto sommato sono accettabili, ma Garcia continua a perdere pezzi in difesa. All'indisponibilità di ...La forte intensità delle precipitazioni, allagando le strade in diversi comuni, lungo la tratta, in particolare ha determinato il fermo dei treni sulla sede ferroviaria, a sua volta allagata. La ...