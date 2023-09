Napoli | Meluso | “Critiche esagerate | gruppo di livello Rinnovi non influiscono”

(Di sabato 23 settembre 2023) Mauro, direttore sportivo del, ha risposto allerecenti e ha parlato deidi Osimhen e Kvaratskhelia. CALCIO. Mauro, direttore sportivo del, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per parlare del momento degli azzurri. Ambizioni Elevate “L’ambizione è andare più avanti possibile, è un’ambizione legittima per la squadra campione d’Italia che ha vinto lo Scudetto con 16 punti di vantaggio,” ha dichiarato. “È una squadra da un potenziale elevato, quindi è giusto essere ambiziosi, anche se in Champions League ci sono le migliori squadre d’Europa.”Rispondendo allerivolte alla squadra,ha ...

“La squadra si sente addosso una grande responsabilità dopo aver vinto il campionato in maniera netta. Non c’è appagamento, Garcia è stato scelto ...

... MauroNel pre - partita di Braga -, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il ds azzurro Mauro: Troppi cambiamenti di Garcia 'La squadra si sente addosso una grossa ...Il DS delMauronell'immediato prepartita con il Braga ha rilasciato alcune dichiarazioni alle TV. 'L'ambizione è andare più avanti possibile, è un'ambizione legittima per la squadra campione d'...

Calcio: Meluso, 'critiche esagerate, il Napoli si riprenderà e farà un bel percorso' Civonline

Il Napoli blinda Garcia. Meluso: «Soddisfatti del lavoro, critiche esagerate» ilmattino.it

"Con tutto il rispetto per Meluso, per il dopo Giuntoli, al posto di De Laurentiis sarei andato a prendere Corvino, che è sinonimo di competenza assoluta e che è perfetto per un club come il Napoli ...I tifosi partenopei stanno esaltando le prestazioni del Lecce di Roberto D'Aversa che ora è secondo in classifica.