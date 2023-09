Napoli | Garcia | “Difenderemo lo scudetto con gli artigli”

(Di sabato 23 settembre 2023) (Adnkronos) – “L’ho già detto all’inizio, un club come ildeve essere ogni anno in Champions, dobbiamo finire tra le prime quattro. Poi è chiaro, quando sei campione d’Italia l’ambizione è difendere con gliloche abbiamo sul petto. Vediamo, per ora siamo quinti e non ci va bene. Pensiamo solo a domani”. Lo dice l’allenatore del, Rudi, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Bologna. Il tecnico francese parla del modulo di gioco: “Abbiamo come base il 4-3-3, ma con gli stessi 10 di movimento posso usare diversi moduli senza cambiare elementi”. “Io ogni volta che incontro i tifosi in città mi incoraggiano, dicono che sono con me, parlo direttamente con loro. Poi lavoriamo ogni giorno per migliorare, ovviamente a Braga s’è vinto in maniera ...

In conferenza stampa l’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha rivelato un retroscena di mercato inaspettato: tutti i dettagli Non l’inizio che tutti ...

Kvaratskhelia in difficoltà e senza gol? L'allenatore del Napoli , Rudi Garcia , ha provato a stimola rlo anche in conferenza stampa...

Juan Jesus infortunato , non parte per Bologna : piove sul bagnato sul Napoli che è senza difesa . Pure Rrahmani è infortunato . Tegola per il Napoli . ...

Commenta per primo È già emergenza in casaper il reparto difensivo. In occasione della prima di Champions contro il Braga,ha dovuto far fronte allo stop di Amir Rrahmani, ad oggi riferimento vero della difesa azzurra. ...Guai perche perde Juan Jesus in vista di Bologna Arriva il report delsull'ultimo allenamento prima della partenza per Bologna. Si ferma Juan Jesus per un risentimento muscolare. Recupera ...

Napoli, dimissioni Garcia: "E' una roba vergognosa" CalcioMercato.it

Napoli, Garcia dice tutto su astio dei tifosi e rivela cosa ha detto a Kvara Virgilio Sport

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito un estratto riportato da TMW: "L'ho già detto all'inizio, un club come il Napoli deve essere ogni ...La vittoria di Braga in Champions League non è riuscita a cancellare le incertezze che circondano l'inizio di stagione altalenante del Napoli sotto la guida di Rudi Garcia. E' in questo contesto che ...