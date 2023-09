Napoletano FdI | città “sicura” solo per Marino & Co

(Di sabato 23 settembre 2023) Caserta. I componenti dell’amministrazione, con tutti i consiglieri che la sostengono, vivono sulla Luna. I casertani, invece, in unache è “pere i suoi compagni. Nel Consiglio comunale che ha bocciato la mia mozione ci si è azzardati senza vergogna a definirla “per contrastare le mie affermazioni con le quali chiedevo più incisività e presenza degli agenti della Polizia municipale. (Leggi la mozione del Consigliere) Su questo, l’abituale refrain dell’assenza di risorse umane (ma intanto alcuni agenti sono distaccati in altri Uffici comunali) e addirittura la smentita degli episodi di criminalità, piccoli e grandi, che affliggono da sempre il centro cittadino e le periferie o la “invenzione” di ...

Caserta. «Mi accingo a inviare all’Amministrazione un’ interrogazione (che mi auguro non sia portata a discussione nel 2030….) per riferire ...

Dalla frequentazione, negli anni giovanili, dello stimolante ambiente culturale, all'...RINVIALE INIZIATIVE. SLITTA ANCHE L'INTERVENTO DI MELONI "In concomitanza con l'apertura della ...Dalla frequentazione, negli anni giovanili, dello stimolante ambiente culturale, all'..., per Camera ardente Napolitano slitta intervento Meloni "In concomitanza con l'apertura della ...

Addio all’ex Presidente Giorgio Napolitano, da domani Camera ardente al Senato. Meloni rinvia ... Il Sole 24 ORE

Addio a Napolitano, dal Pci al Colle. Disposti i funerali di Stato, lutto ... Agenzia ANSA

1' di lettura Ancona 22/09/2023 - Un 26enne originario del Bangladesh è caduto violentemente al suolo riportando un trauma facciale e cranico. Il giovane è stato portato in codice rosso presso la sala ...4' di lettura 22/09/2023 - “Siamo preoccupati per la situazione di totale stallo che oramai denunciamo da anni riguardo la bonifica della ex discarica Villa Carmine di Montesilvano. Si tratta di una d ...