Nagelsmann ct della Germania a 36 anni | in Italia non è possibile Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 settembre 2023) Juliana 36diventa ctNazionale tedesca. In, ricorda, non sarebbe mai. E spiega perché. A 28l’esordio da allenatore in Bundesliga con l’Hoffenheim. A 33 la semifinale di Champions League col Lipsia, il più giovane a raggiungerla nella storia. Poi la panchina del Bayern, che per la stragrande maggioranza degli allenatori è un Everest irraggiungibile. Oggi, a 36Julianè il nuovo tecniconazionalee anche questo è un record di precocità. Insarebbe stato sostanzialmente im, anche perché per iscriversi al corso Uefa Pro a Coverciano, quello che ...