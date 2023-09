Musica | MiTo 2023 chiude con oltre 50mila spettatori | Battistelli nuovo direttore artistico

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Milano, 23 set. (Adnkronos) - Con 50.030 presenze complessive registrate tra Milano e Torino e 45 concerti sold out su 70 si è conclusa venerdì scorso, 22 settembre, la diciassettesima edizione del FestivalSettembre. Una edizione di successo, sottolineano gli organizzatori, confermato non solo dai numeri, ma anche e soprattutto dall'accoglienza straordinaria, arrivata fino alle zone più periferiche dei due capoluoghi del Nord Italia. "In questi ultimi otto anni -spiega Nicola Campogrande, giunto alla sua ultima edizione come- nei quasi 1000 concerti inventati perSettembre, quello che ho fatto è stato seminare curiosità. Perché di questo si è trattato: evitare programmi preconfezionati, superare le convenzioni, esplorare sentieri nascosti. E i ...