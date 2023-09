Musetti-Rinderknech in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Chengdu 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 23 settembre 2023) Lorenzoaffronterà Arthurai quarti di finale dell’ATP 250 di, torneo in programma dal 20 al 26 settembre. Un match tutt’altro che semplice per il tennista cararrino alla ricerca di una semi nel primo dei tre tornei che disputerà in Cina. Quanto mostrato all’esordio contro il qualificato Sekulic da un punto di vista prestazionale non è stato certamente di alto livello, ma la speranza è che contro un avversario stabilmente tra i primi 70 del ranking mondiale, con un passato recente da n°42 e in grado di esprimersi ottimamente sulle superfici rapide, Lorenzo possa alzare anche il suo di livello. Si tratta del primo scontro diretto tra i due. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo domenica 24 settembre, ...