Muro sull’accoglienza | si allarga la fronda a destra Dopo il Veneto | pure Piemonte e Calabria in trincea E Musumeci frena su nuove strutture al Sud

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 23 settembre 2023) Hai voglia a dire che “la vicenda migranti non può essere sostenuta soltanto dalla Sicilia, dallae dalle regioni meridionali”. Perché “tutti dobbiamo farci carico di questa responsabilità che deve diventare solidarietà”. Il ministro del Mare, Nello, ha provato ad indorare la pillola dei Centri per i rimpatri scaricati dal governo sulle Regioni, ma con scarso successo. E nonostante la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si affanni nel dipingere i Cpr e il “blocco delle partenze” come unica soluzione possibile per governare l’immigrazione in Italia e in Europa, i partiti di maggioranza non sono “compatti” sulle misure, come raccontano le fonti di Palazzo Chigi. Il modello Perfino il presidente della RegioneRoberto Occhiuto, in un’intervista ad Avvenire, ha riconosciuto che “serve un modello strutturato ...