Movida | oltre 300 le sanzioni da parte della Polizia Locale Otto le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza

Malamovida - scatta il blitz in città : controlli su oltre 1200 persone Intensificati dal questore Di Lorenzo i servizi nelle piazze calde della città alla vigilia di Ferragosto. Denunce per ubriachezza molesta e ...

Movida sicura : identificate oltre 200 persone Tempo di lettura: 2 minutiNel prosieguo dei servizi straordinari di controllo del territorio, concordati a seguito di determinazione assunta in ...

Irregolarità amministrative e igiene - sanzioni per oltre 9mila euro per 14 locali della Movida casertana Caserta. Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Caserta, sono stati effettuati, nella serata ...

Controlli sulla movida ad Aversa - multe per oltre 10 mila euro Aversa. È di quattro tra bar e ristoranti ispezionati e multe per oltre 10mila euro per lavoratori in nero e alimenti e bevande senza etichettatura ...

