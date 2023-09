Motomondiale | Martin | ' condizioni difficili ma capito bene pista | domani dura con Bezzecchi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Greater Noida, 23 set. -(Adnkronos) - "Leerano, anche nelle prove prima della corsa tutto è stato un po' complicato però alla fine hola. Sono partito, ho tenuto il mio passo e ho cercato di controllare il gap tra me e Pecco. Sono a mio agio masaràcon, so che non ha avuto fortuna oggi.ci sarà anche lui". Così il pilota della Ducati Pramac Jorgedopo la vittoria nella gara sprint del Gp d'India.