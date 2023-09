Motomondiale | frattura alla clavicola per Marini | salta Gp India e Giappone

(Di sabato 23 settembre 2023) Greater Noida, 23 set. -(Adnkronos) - Lucanon correrà il Gp dell'di domani e non prenderà parte al weekend deldella prossima settimana: Il pilota del team Mooney VR46 si è procurato ladellasinistra nell'incidente al via con Marco Bezzecchi al via della gara sprint del Gp dell'e sarà operato in Italia nelle prossime ore., che partiva dquarta posizione, è andato lungoprima staccata dopo il semaforo verde e ha centrato il suo compagno di squadra Bezzecchi, cadendo in maniera piuttosto violenta sull'asfalto.

Ilapproda per la prima volta in assoluto su suolo indiano , prima assoluta per il Gran ... Triplaalle costole per lo sfortunato Alex Marquez , dichiarato "unfit" non avendo ...... che in una ventina di giorni, nel 2017, fu in grado di mettersi alle spalle ladi tibia e ...Certo in questo caso molto si deve agli elevatissimo standard di sicurezza adottati al:...

MotoGP 2023. GP dell'India. Frattura della clavicola per Luca Marini - MotoGP Moto.it

MotoGP, Frattura alla clavicola per Marini dopo l'incidente con Bezzecchi GPOne.com

Cocente delusione per il Team Mooney VR46 dopo la Sprint del Gran Premio d'India 2023, valido come tredicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo un venerdì esaltante ed una qualifica estremam ...Luca Marini sarà costretto a saltare il Gran Premio d'India, il primo nella storia della MotoGp. Lo sfortunato pilota del team Ducati VR46 si è fratturato la clavicola sinistra dopo essere caduto nel ...