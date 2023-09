MotoGP | piove in India e cambia il programma odierno | la decisione della Direzione Gara

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Una pioggia battente si è abbattuta inper il round del Motomondiale 2023. Il Buddh International Circuit si è trasformato in una sorta di piscina, vista la tanta acqua presente e laha dovuto prendere attoe aspettare che Giove Pluvio allenti la presa. Si attende da questo punto di vista unasu come organizzare in fatto di orari le varie sessioni di Moto3, Moto2 e, in riferimento in quest’ultimo caso alla Sprint Race, dal momento che le qualifiche già sono andat in scena con la pole-position di Marco Bezzecchi a precedere lo spagnolo Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Il Race Director, Mike Webb, ha reso noto questo messaggio: “A causa delle condizioni meteorologiche, nel caso in cui la pista dovesse rimanere ...