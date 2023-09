MotoGp oggi Gp India | orari in tv dove vedere il gp in diretta in chiaro Sky | Now e TV8

(Di sabato 23 settembre 2023) Latorna in pista nel weekend e per la prima volta si correrà il Gran Premio dell'. Pecco Bagnaia si presenta all'appuntamento al Buddh International Circuit con 36 punti di vantaggio su Jorge Martin e 65 su Marco Bezzecchi.Il torinese, che a Misano si è difeso con 2 terzi posti...

... Paolo Ciabatti , ha rivelato infatti al canale ufficiale dellache l'otto volte campione ... accennando anche alla situazione del suo infortunio alla mano: "è andata bene e sono contento ...Marco Bezzecchi conquista la pole positiondel Gp dell'India 2023. Il pilota della Ducati VR46, nelle qualifiche, gira in 1'43'947 precedendo lo spagnolo Jorge Martin (1'43'990) e Pecco Bagnaia (1'44'203). Nel poker targato Ducati, ...

(Milano, 21 settembre 2023) - L’azzurro, con Martin che si è avvicinato in classifica, sul circuito di Buddh cerca di tenere a distanza il ...Si parte con qualche minuto di ritardo, per un altro problema alla pista: sotto questo aspetto bisogna migliorare. Ma il tracciato è a posto, bisogna lottare per il caldo: per questo motivo, sono ...