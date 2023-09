MotoGP | Marco Bezzecchi | “Oggi è andata bene | non sono stati giorni facili | dedico un pensiero a Filippo Momesso”

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Un superha centrato la pole position in occasione delle qualifiche del GP dell’India, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di. Sull’inedito circuito di Buddh il centauro della Mooney VR46 ha registrato il crono di 1:43.947, precedendo le altre Ducati di Jorge Martin, secondo con +0.043, e di Francesco Bagnaia, terzo in griglia con un gap di +0.256. Un risultato che non poteva non lasciare molto soddisfatto il Bez che, prima di commentare la propria prestazione, ha voluto riservare ai microfoni di Sky Sport unall’amico, scomparso tragicamente questa settimana: “Nondeissimi, purtroppo un mio caro amico,...