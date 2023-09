MotoGP | Marco Bezzecchi | “L’incidente con Marini? Almeno vi ho fatto divertire Curva 1 difficilissima”

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Una gara eccezionale da parte di: il pilota della Mooney VR46 è caduto alla primadella Sprint Race del Gran Premio d’India per un contatto con il compagno di squadra Luca, salvo rialzarsi, ripartire e fare una rimonta eccezionale fino alla quinta posizione a suon di giri veloci: una prova che ha mostrato un ritmo davvero eccezionale da parte del riminese. Queste le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport: “Giornata comunque positiva: hola pole position che comunque varrà anche per domani. Mi dispiace per la Sprint perché ero sicuro di poter far meglio, ma spero di avervi. Sicuramente la delusione del momento mi ha aiutato a rimontare, ma ero pienamente consapevole di ...