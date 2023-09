MotoGP | Marco Bezzecchi in pole nel GP d’India | battuto Martin! Bagnaia in prima fila

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Uno straordinarioha centrato laposition del Gran Premio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul Buddh International Circuit il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha stampato un clamoroso 1:43.947 precedendo per appena 43 millesimi Jorge Martin (Ducati Pramac) che partiva come grande favorito per laposition, mentre completa laFrancesco(Ducati Factory) in 1:44.203 a 256 millesimi. Quarto tempo per Luca Marini (Ducati Mooney VR46) a 268 millesimi dalla vetta, quinto per lo spagnolo Joan Mir (Repsol Honda) a 507 millesimi davanti al compagno di scuderia Marc Marquez (autore di una leggera scivolata) a 522. Chiude al settimo posto il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 568 ...