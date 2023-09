MotoGP India | Martin trionfa nella Sprint Race

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 settembre 2023) Continua il momento d’oro di Jorge, che dopo la splendida doppietta di Misano vince anche ladel GP d’, 13° appuntamento del MondialeAlle sue spalle la Desmosedici ufficiale di un combattivo Francesco Bagnaia, a cui rosicchia altri 3 punti in classifica iridata. Si rivede sul podio dopo 6 mesi anche Marc Marquez con la Honda, 5° posto invece per un eroico Marco Bezzecchi, rimasto coinvolto in un incidente al via con l’altra Ducati VR46 di Luca Marini. Un vero e proprio calvario la partenza del Gran Premio d’. Ritardata di quasi due ore sulla tabella degli orari a causa di un fortissimo acquazzone che si è abbattuto sulla pistana dopo le qualifiche ritardando il programma anche delle altre categorie. Dopo un’ulteriore ...