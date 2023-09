MotoGp India | Bezzecchi in pole position

(Di sabato 23 settembre 2023) Davanti a Martin, Bagnaia e Marini Marcoconquista ladel Gp dell’2023. Il pilota della Ducati VR46 oggi, nelle qualifiche, gira in 1’43”947 precedendo lo spagnolo Jorge Martin (1’43”990) e Pecco Bagnaia (1’44”203). Nel poker targato Ducati, quarta posizione in griglia per Luca Marini (1’44”215). Quinta e sesta posizione per le Honda di Joan Mir (1’44”454) e Marc Marquez (1’44”469) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Marco Bezzecchi parla al termine delle qualifiche del Gran Premio d’ India , dopo aver conquistato la pole : “Sono stati giorni molto difficili per me ...

Stamane si è aggiunto un altro tassello che va a comporre il mosaico del fine settimana del GP d', tredicesima tappa del mondiale 2023 di. Sul circuito di Buddh i piloti hanno disputato la qualifica che ha visto Marco Bezzecchi conquistare la pole, ottenuta grazie ad un tempo di 1:43.Le dichiarazioni di Francesco Bagnaia al termine delle qualifiche del Gran Premio d', in cui ha conquistato la terza piazza: ' L'obiettivo era la prima fila, considerando anche il passo che avevo stamattina. Ci mancava qualcosa ancora per spingere forte per il time attack. Non ...

MotoGP India, Bezzecchi in pole davanti a Martin e Bagnaia Sport Mediaset

MotoGp India: pole per Bezzecchi, poi Martin e Bagnaia Corriere della Sera

Un sabato mattina sulle montagne russe per Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP™) nel Gran Premio IndianOil d’India. Lo spagnolo aveva iniziato brillando nelle libere della FP2. Nella Q1, a seguire, ..."Come sapete è morto un mio caro amico, Filippo Momesso. Voglio abbracciare la sua famiglia. Come sapete eravamo amici: abbiamo iniziato da bambini insieme con le minimoto". (ANSA) ...