MotoGp India | Bezzecchi in pole position

(Di sabato 23 settembre 2023) (Adnkronos) – Marcoconquista ladel Gp dell’2023. Il pilota della Ducati VR46 oggi, nelle qualifiche, gira in 1’43”947 precedendo lo spagnolo Jorge Martin (1’43”990) e Pecco Bagnaia (1’44”203). Nel poker targato Ducati, quarta posizione in griglia per Luca Marini (1’44”215). Quinta e sesta posizione per le Honda di Joan Mir (1’44”454) e Marc Marquez (1’44”469). Il weekend sul circuito di Buddh è condizionato dal meteo. Dopo il caldo che ha messo a dura prova i piloti, ecco la pioggia. Per consentire ai pilotidi prendere confidenza con l’asfalto bagnato è stata introdotta una sessione supplementare di prove libere. La gara sprint, inizialmente prevista su 12 giri, è stata ridotta a 11. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - ...

Una pioggia battente si è abbattuta in India per il round del Motomondiale 2023. Il Buddh International Circuit si è trasformato in una sorta di piscina, vista la tanta acqua presente e la Direzione G ...Portato al centro medico per accertamenti Alex Marquez ha riportato la fratture di tre costole sul lato sinistro, come ha spiegato Boselli di Sky sport MotoGP. Il pilota è stato dichiarato unfit per ...