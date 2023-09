MotoGP | GP India | la classifica piloti dopo la Sprint

(Di sabato 23 settembre 2023) Jorge Martin ha vinto ladel Gran Premio d’. Alle sue spalle Bagnaia e Marquez, mentre bezzecchi chiude quinto in rimonta. F. Bagnaia 292 punti J. Martin 259 M. Bezzecchi 223 B. Binder 179 A. Espargaro 160 J. Zarco 146 L. Marini 135 M. Vinales 130 Alex Marquez 109 J. Miller 107 F. Quartararo 89 F. Morbidelli 68 M. Oliveira 65 A. Fernandez 58 A. Rins 47 F. Di Giannantonio 43 T. Nakagami 38 M. Marquez 35 D. Pedrosa 32 M. Marquez 25 E. Bastianini 23 R. Fernandez 9 L. Savadori 9 P. Espargaro 8 J. Mir 5 M. Pirro 5 SportFace.

Entrata a far parte dell’album dei ricordi la Sprint Race del GP d’ India , round del Mondiale 2023 di MotoGP . La pioggia è andata un po’ ad alterare ...

Martin domina la Sprint Race dal primo giro

Martin vince la sprint, alle sue spalle il campione del mondoContinua il gran momento di Jorge Martin, che dopo la doppietta di Misano vince anche la prima Sprint della storia dellain: il pilota Pramac precede Bagnaia (a cui rosicchia altri 3 punti, ora è a - 33) e un ritrovato Marc Marquez. Poi Binder e un super Bezzecchi, 5° e autore di una gran rimonta dalle ...

MotoGP India: Martin trionfa nella Sprint Race, 2° Bagnaia - Sportmediaset Sport Mediaset

MotoGp India, Sprint Race risultati: vince Jorge Martin, Bagnaia 2°, Marquez 3° Cronaca Corriere della Sera

Lo spagnolo Jorge Martin su Pramac Ducati ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'India classe MotoGp sul circuito Buddh di Greater Noida (Nuova Delhi). Alle sue spalle il campione del mondo della ...