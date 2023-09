MotoGP GP India | Bagnaia | “L’obiettivo era la prima fila | ma Martin ne ha di più”

(Di sabato 23 settembre 2023) Le dichiarazioni di Francescoal termine delle qualifiche del Gran Premio d’, in cui ha conquistato la terza piazza: “era la, considerando anche il passo che avevo stamattina. Ci mancava qualcosa ancora per spingere forte per il time attack. Non sono troppo convinto di essere così apposto per la gara di oggi. Jorge ne ha sicuramente di più. Sarà una gara diversa dal solito e lacurva sarà fondamentale.curva? Abbiamo chiesto alla direzione gara di essere più severi del solito qualora ci fosse lì qualche incidente”. SportFace.

Marco Bezzecchi parla al termine delle qualifiche del Gran Premio d’ India , dopo aver conquistato la pole : “Sono stati giorni molto difficili per me ...

Doppia frattura sul lato sinistro del costato per Alex Marquez, protagonista di un brutto highside nelle qualifiche del GP: il pilota di Gresini Racing è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti ma, come confermato dal team manager Michele Masini, non correrà né la Sprint del pomeriggio né la gara di ...Marco Bezzecchi conquista la pole positiondel Gp dell'2023. Il pilota della Ducati VR46 oggi, nelle qualifiche, gira in 1'43''947 precedendo lo spagnolo Jorge Martin (1'43''990) e Pecco Bagnaia (1'44''203). Nel poker targato ...

Al suo fianco Martin e Bagnaia, mentre la Honda mette due moto in seconda fila nel tredicesimo appuntamento dell’anno ...Marco Bezzecchi partirà in pole position nel Gran Premio d’India, 13esimo appuntamento (su 20) del motomondiale della motoGp in programma domani sul circuito di Buddh. Il pilota italiano della Mooney ...