MotoGP | cosa è successo tra Bezzecchi e Marini | incidente in partenza tra compagni di squadra del Team VR46

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Cocente delusione per ilMooneydopo la Sprint del Gran Premio d’India 2023, valido come tredicesimo round stagionale del Mondiale. Dopo un venerdì esaltante ed una qualifica estremamente positiva, con Marcoin pole position e Luca4°, il castello di carte è crollato improvvisamente nelladella gara breve al Buddh International Circuit di Nuova Delhi. I duedisi sono infatti toccati alla staccata di curva 1 in seguito ad un grave errore di valutazione del fratello di Valentino Rossi, che ha di fatto centrato la Ducati GP22 di Bez cadendo poi malamente a terra e ritirandosi (non prenderà parte al GP di domani per una frattura alla clavicola). Fortunatamente il pole-man è rimasto in sella, pur ...