MotoGP | Alex Marquez dichiarato non idoneo al GP d’India Tre fratture per lo spagnolo

(Di sabato 23 settembre 2023)è stato“unfit” (non) per il GP. Il pilota iberico infatti nella giornata odierna è caduto nella sezione finale della Q1, saltando ovviamente la Q2 e centrando così la dodicesima posizione in griglia. Una volta approdato al Medical Center il centauro della Gresini Racing ha ricevuto una diagnosi poco confortante. I medici, così comeda Sky Sport, hanno rilevato trealle costole, nello specifico alla terza, alla settima e all’ottava sinistra, fattore che ha chiaramente spinto i responsabili a giudicare non idonea la presenza delloin pista. Un vero peccato per, artefice di una buon venerdì, dove aveva brillato in modo particolare in occasione della FP2, ...