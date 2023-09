Moto2 | Manuel Gonzalez è il più veloce nella FP3 del GP d’India davanti a Acosta | Arbolino acciuffa la top14

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023)ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul Buddh International Circuit lo spagnolo del Kalex Yamaha VR46 Team ha fatto segnare il tempo di 1:51.608 con 117 millesimi di vantaggio sul connazionale Pedro(Red Bull KTM Ajo) sempre più lanciato verso il titolo, mentre è terzo il nostro Celestino Vietti (Kalex Fantic) a 279, che conferma la crescita delle ultime settimane. Quarta posizione per lo statunitense Joe Roberts (Kalex Italtrans) a 293 millesimi, quinta per lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) a 311, mentre è sesto il giapponese Ai Ogura (Kalex Idemitsu) a 380. Settimo il ceco Filip Salac (Kalex Gresini) a 401 millesimi, ottavo Dennis Foggia (Kalex Italtrans) a 404, quindi ...