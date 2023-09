Moto2 | griglia di partenza GP India 2023 | risultati e classifica qualifiche | Dixon in pole

(Di sabato 23 settembre 2023) Questa ladidel Gran Premio d’, dodicesimo appuntamento stagionale per la classe della. Sul circuito di Buddh firma laposition Jakedavanti ai due spagnoli Pedro Acosta e Sergio Garcia. Tony Arbolino non conferma fino in fondo le buone sensazioni delle prove libere e deve accontentarsi della settima piazza. PRIMA FILA 1. Jake(Gbr) Kalex 2’01?924 2. Pedro Acosta (Esp) Kalex 2’01?956 3. Sergio Garcia (Esp) Kalex 2’02?192 SECONDA FILA 4. Zonta Van Den Goorbergh (Ned) Kalex 2’02?271 5. Darryn Binder (Rsa) Kalex 2’02?602 6. Alonso Lopez (Esp) Boscoscuro 2’02?864 TERZA FILA 7. Tony Arbolino (Ita) Kalex 2’02?958 8. Joe Roberts (Gbr) Kalex 2’03?262 9. Somkiat Chantra (Tha) Kalex 2’03?370 QUARTA FILA 10. Celestino Vietti (Ita) ...

01:30 12.00 - All'orario di inizio delle qualifiche della, ha smesso di piovere e la pista potrebbe via via asciugarsi, quantomeno in traiettoria. 11.30 ... Ladi partenza della Sprint 1a ...Tutto è iniziato in, con il secondo posto ottenuto da Celestino Vietti , ed è poi proseguita ... E infatti lo abbiamo visto più volte indi partenza e nel parco chiuso a dispensare ...

MotoGP India, la gara sprint in diretta LIVE: rinviata nuovamente la ... Fanpage.it

GP India, attesa per la Sprint: via alle 13.08 Sky Sport

In una sessione di qualifiche a condizioni miste molto combattuta, Jake Dixon si prende all'ultimo respiro la pole position per il GP India Moto2. Un ...Manca una settimana prima che Marc Marquez annunci i suoi piani futuri più immediati: se teniamo in conto le ultime testimonianze, tutto lascia pensare che Honda e il pilota che le ha portato gli ulti ...