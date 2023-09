Morto Napolitano | il falso storico di Putin | “Lottò contro il fascismo con la Resistenza” Ma era nei gruppi universitari del regime

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Con Giorgio“è venuto a mancare uno statista eccezionale e un vero patriota italiano”. Tra i messaggi giunti da tutto il mondo per la scomparsa dell’ex capo dello Stato spicca quello di Vladimir, che ha voluto esprimere le proprie condoglianze con un telegramma inviato all’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Incappando però in un rumoroso strafalcione biografico. “coraggiosamenteilnelle file dellae poi ha servito fedelmente per molti anni il suo Paese, anche come presidente e in altre alte cariche governative”, scrive infatti il capo del Cremlino. “Godette giustamente del sincero rispetto dei suoi connazionali e della grande autorità internazionale. Ho avuto la fortuna di comunicare con ...