Morto Napolitano | anche Putin manda un messaggio a Sergio Mattarella

Leggi su open.online

(Di sabato 23 settembre 2023) Innumerevoli i messaggi di cordoglio per la morte del Presidente emerito Giorgio, defunto il 22 settembre all’età di 98 anni. Tra i tanti ora spuntaquello del presidente russo Vladimirche ha espresso le sue condoglianze al capo dello Stato. Ad annunciarlo è il Cremlino, citato dall’agenzia di stampa Tass. «Caro signor, la prego di accettare le mie più sentite condoglianze per la scomparsa dell’ex presidente della Repubblica italiana Giorgio»: sono queste le parole diriportate nel comunicato del Cremlino. Ieri seraha comunicato il suodi addio asottolineando come nel mondo della politica, che ha ...