Morto Matteo Messina Denaro | l' ex boss era in coma nel carcere de l’Aquila | notizia taciuta per concomitanza con la scomparsa di Napolitano - ESCLUSIVA

Matteo Messina Denaro “sarebbe morto”. Bomba a Quarto Grado sul boss Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile. I familiari hanno deciso di sedarlo ed è entrato in coma: i medici stanno valutando la sospensione ...

Matteo Messina Denaro - morto il boss di Cosa Nostra e la notizia che gira sul web… ma è una fake news Matteo Messina Denaro, boss di Cosa Nostra, è morto. Almeno questa è la notizia che circola su alcuni quotidiani online, certo anche nazionali, che ...

Morto il boss Benedetto Capizzi : era stato condannato per la morte del piccolo Giuseppe di Matteo Voleva essere il 'capo dei capi' Mentre peggiorano le condizioni di Matteo Messina Denaro , il latitante mafioso arrestato nel gennaio scorso, con la ...

Tragedia in vacanza - Matteo trovato morto dalla moglie sul balcone : aveva 44 anni Ennesima Tragedia in spiaggia in Italia. In questo periodo, da quando le temperature elevate sono arrivate sul nostro paese, sono state tante le ...

Mantova - Matteo Tibaldi morto per malore improvviso in balcone a 44 anni mentre era in vacanza con la famiglia Era in vacanza in Salento con la famiglia, in una casa presa in affitto a Pescoluse, ma il soggiorno si è presto trasformato in tragedia: Matteo ...