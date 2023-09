Morto Giorgio Napolitano | disposti i funerali di Stato | sarà lutto nazionale Domenica la camera ardente al Senato

(Di sabato 23 settembre 2023)diper, il presidente emerito della Repubblica italiana scomparso nella serata di venerdì 22 settembre. Il sottosegretario diAlfredo Mantovano ha annunciato la disposizione delle esequie diin onore di questa figura di spicco della politica, con la proclamazione delper il giorno delle celebrazioni dei. Fino ad allora, le bandiere nazionali ed europee saranno esposte a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici in Italia e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero. Lain cuipossibile rendere omaggio a ...

E' morto Giorgio Napolitano . Il Presidente Emerito della Repubblica si è spento presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma dopo una lunga ...

Nato a Napoli il 29 giugno 1925, è stato uno storico dirigente del Partito comunista italiano, presidente della Camera e ministro degli Interni, oltre che capo dello Stato (eletto per due mandati). Il ...Si aprirà domani al Senato la camera ardente per il Presidente EmeritoNapolitano,ieri a Roma all'età di 98 anni. Disposte dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, le esequie di Stato e il lutto nazionale con bandiere a mezz'...

È morto Giorgio Napolitano, il presidente emerito aveva 98 anni Corriere della Sera

È morto Giorgio Napolitano, il primo Presidente della Repubblica eletto due volte. Aveva 98 anni La Gazzetta dello Sport

Professor Massimo Cacciari, quando ha conosciuto Giorgio Napolitano «Più di cinquant'anni fa, direi nel 1968. Di lui mi colpirono l'intelligenza, la cultura. E nacque un rapporto di grande amicizia.Ieri, 22 settembre, come abbiamo annunciato, è morto Giorgio Napolitano, il presidente emerito della Repubblica, all’età di 98 anni. Come spiega La Repubblica, per lui sono stati disposti i funerali ...