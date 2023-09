Morte Napolitano | svelata data funerale e camera ardente al Senato

(Di sabato 23 settembre 2023)Giorgioladel suoed anche da quando sarà aperta laalIl mondo della politica piange la scomparsa di Giorgio. L’ex due volte presidente della Repubblica si è spento all’età di 98 anni in una clinica di Roma dove era attualmente ricoverato. Nel frattempo sono arrivate novità in merito a quando verranno celebrati i funerali. Il sottosegretario di Stato, Alfredo Mantovano, ha disposto che persi celebrino le esequie di Stato. Allo stesso tempo il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, hanno deciso di annullare tutte le iniziative della settimana. Giorgio(Ansa Foto) Notizie.comUna decisione che ...

, la verità di Sallusti In tanti postano commenti per ricordare l'ex Capo dello Stato con un semplice 'Rip'. E c'è chi replica agli 'odiatori da tastiera': 'Leggere insulti è ...Vladimir Putin invia le sue condoglianze a Sergio Mattarella per ladi Giorgio. In un telegramma pubblicato sul sito del Cremlino, riferisce Ria Novosti, il presidente russo ha espresso le sue 'più sentite condoglianze per ladell'ex presidente ...

È morto Giorgio Napolitano, il presidente emerito aveva 98 anni Corriere della Sera

Addio all’ex Presidente Giorgio Napolitano, da domani Camera ardente al Senato. Meloni rinvia ... Il Sole 24 ORE

Nato il 29 giugno 1925, Giorgio Napolitano è"stato l'11° Presidente della Repubblica Italiana"dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015, e"il primo"della storia italiana a essere stato"eletto per un secon ...Bandiere a mezz’asta in tutta Italia e lutto nazionale. Condoglianze da tutto il mondo per la morte del presidente della Repubblica emerito ...